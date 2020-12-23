Зеленський обговорив з Макроном можливість отримання вакцини для України

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном обговорив можливість отримання вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті глави держави.

"Володимир Зеленський порушив питання щодо сприяння з боку Франції в отриманні Україною ліцензованої вакцини проти COVID-19 якісного виробництва. Лідери домовилися про подальшу координацію зусиль щодо солідарного розподілу сертифікованої вакцини", - йдеться у повідомленні.

Зеленський також поінформував президента Франції про ситуацію на Донбасі і про актуальні зусилля, яких докладає українська сторона для досягнення стійкого миру.

"Еммануель Макрон запевнив, що Франція продовжуватиме вживати всіх необхідних заходів для просування в мирному процесі. При цьому французький лідер наголосив на важливості дотримання сторонами домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту в межах Нормандського формату", - зазначили в Офісі президента.

Також повідомляється, що Макрон підтвердив намір здійснити офіційний візит в Україну, щойно це дозволить епідемічна ситуація.

Раніше повідомлялося, що Україна веде переговори із Польщею, яка зможе бути посередником в отриманні вакцини від коронавірусу від Європейського Союзу. Треті країни будуть отримувати вакцину через одну із країн-членів ЄС.