Керівництво Michelin вибачилось за "російський борщ" перед посольством України

Посольство України у Франції заявило, що отримало вибачення від керівництва Michelin після того, як представники ресторанного гіда назвали у своєму пресрелізі борщ "російським".

Про це посольство повідомило в середу у Facebook, пише "Європейська правда".

"Вчора, отримавши новину про запуск Мішленівського гастрогіда по московських ресторанах, у яких готують український борщ, ми довго спілкувались із нашими контактами у Groupe Michelin. Розмова була конструктивною. Від керівництва компанії отримали вибачення за "гастрономічну необачність з неочікувано політичною конотацією", - заявили українські дипломати.

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За словами посольства, первинну версію пресрелізу, у якій йшлося про "емблематичні національні перші страви російської кухні - борщ та рассольнік", після звернення посольства виправлено.

Тепер у пресрелізі вказано, що "на кулінарній сцені в Росії пропонують овочеві та пряні страви, які цінують гурмани, зокрема, рассольнік, а також борщ у його можливих формах та варіаціях".

Посольсвто також повідомило, що розпочало роботу над Мішленівським гастрономічним гідом по київських ресторанах. "У Groupe Michelin з ентузіазмом сприйняли цю ідею, а особливо запрошення завітати до України і скуштувати автентичного українського борщу, щоб зняти всі питання. Борщ наш!", - сказано у повідомленні посольства.