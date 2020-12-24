Майя Санду приняла присягу президента Молдовы

В Кишиневе проходит инаугурация избранного президента Молдовы Майи Санду, которая уже принесла присягу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Церемония традиционно проходит во Дворце Республики в центре молдавской столицы. В связи с эпидемией коронавируса в помещении придерживаются определенных мер безопасности. У каждого гостя есть отведенное место, которое он не покинет до конца мероприятия.

В зале присутствовали послы, депутаты парламента, судьи Конституционного суда и представители религиозных конфессий.

Журналисты отмечают, что вокруг здания нет никаких специальных мер безопасности, только несколько сотрудников полиции следят за тем, чтобы у здания не парковались автомобили.

Санду пришла во Дворец Республики пешком и в светлом пальто, ее встретили аплодисментами сторонники.

После выступления главы КС Майя Санду принесла присягу и официально стала президентом Молдовы. Позже состоится формальная процедура передачи власти Санду от Игоря Додона.

Во время своего выступления Санду, в частности, поблагодарила диаспору и тех, кто живет в Молдове, за то, что они поняли, что "Молдове нужен новый путь".

"На этих выборах люди проголосовали против коррупции и за шанс на благосостояние дома. Мне нужна ваша поддержка, дорогие граждане, мы нуждаемся друг в друге, чтобы навести порядок и построить одну страну для всех. Знаю, что у людей высокие ожидания, но вызовы еще выше..." - сказала она.

Также Санду произнесла несколько фраз на украинском, гагаузском и болгарском языках.

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