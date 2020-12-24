Каліфорнія стала першим американським штатом, де виявили 2 млн випадків коронавірусу
Четвер, 24 грудня 2020, 17:31
Каліфорнія стала першим американським штатом, який зафіксував 2 мільйони підтверджених випадків захворювання коронавірусом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Підрахунок, проведений університетом Джонса Гопкінса в четвер вранці, показав, що в найбільш густонаселеному штаті країни налічується в цілому 2 010 157 випадків інфекції. Загинули понад 23 000 осіб.
Криза COVID-19, яка, за словами чиновників охорони здоров'я, пов'язана зі святкуванням Дня Подяки, напружує медичну систему Каліфорнії.
Більше 18 000 осіб госпіталізовані, і багато відділень інтенсивної терапії штату заповнені.
Як повідомлялося, кількість вакцинованих від коронавірусу у США станом на 23 грудня перевищила 1 мільйон осіб.
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