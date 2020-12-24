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У США від коронавірусу вакцинували вже понад 1 млн осіб






Каліфорнія стала першим американським штатом, де виявили 2 млн випадків коронавірусу

Четвер, 24 грудня 2020, 17:31

Каліфорнія стала першим американським штатом, який зафіксував 2 мільйони підтверджених випадків захворювання коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Підрахунок, проведений університетом Джонса Гопкінса в четвер вранці, показав, що в найбільш густонаселеному штаті країни налічується в цілому 2 010 157 випадків інфекції. Загинули понад 23 000 осіб.

Криза COVID-19, яка, за словами чиновників охорони здоров'я, пов'язана зі святкуванням Дня Подяки, напружує медичну систему Каліфорнії.

Більше 18 000 осіб госпіталізовані, і багато відділень інтенсивної терапії штату заповнені.

Як повідомлялося, кількість вакцинованих від коронавірусу у США станом на 23 грудня перевищила 1 мільйон осіб.

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