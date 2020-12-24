Калифорния стала первым американским штатом, где обнаружили 2 млн случаев коронавируса

Калифорния стала первым американским штатом, который зафиксировал 2 миллиона подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Подсчет, проведенный университетом Джонса Хопкинса в четверг утром, показал, что в самом густонаселенном штате страны насчитывается в общей сложности 2 010 157 случаев инфекции. Умерли более 23 000 человек.

Кризис COVID-19, который, по словам чиновников здравоохранения, связан с празднованием Дня Благодарения, напрягает медицинскую систему Калифорнии.

Более 18 000 человек госпитализированы, многие отделения интенсивной терапии штата заполнены.

Как сообщалось, количество вакцинированных от коронавируса в США по состоянию на 23 декабря превысило 1 млн человек.