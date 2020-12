Посли ЄС зібрались на Різдво обговорити домовленості про Brexit

Комітет постійних представників країн ЄС (COREPER) у п’ятницю, 25 грудня, схвалив лист до Європейського парламенту про те, що країни ЄС мають намір ухвалити рішення про тимчасову дію угоди Євросоюзу з Британією у найближчі дні.

Про це повідомив речник німецького головування у Раді ЄС Себастіан Фішер, пише "Європейська правда".

"Посол Клаус (представник Німеччини, яка головує в Раді ЄС - Ред.) підписав лист до Європарламенту про намір держав-членів ЄС прийняти рішення про тимчасове застосування угоди між ЄС і Сполученим Королівством у найближчі дні. Цей лист був одноголосно схвалений послами ЄС під час засідання COREPER", - написав Фішер в Твіттері.

Він назвав різдвяну зустріч представників для обговорення Brexit-угоди "історичною", оскільки сторонам вдалось уникнути "жорсткого розлучення", і опублікував фото.

The historic #ChristmasCoreper 🎄on the #Brexitdeal has come to an end.



👉 EU Ambassadors praised @MichelBarnier and the EU negotiation team for their resilience and steadfastness under intense pressure during the #Brexit negotiations with the UK. 🇪🇺🇬🇧 pic.twitter.com/c8KwbKmwn9