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Посли ЄС зібрались на Різдво обговорити домовленості про Brexit

П'ятниця, 25 грудня 2020, 15:40

Комітет постійних представників країн ЄС (COREPER) у п’ятницю, 25 грудня, схвалив лист до Європейського парламенту про те, що країни ЄС мають намір ухвалити рішення про тимчасову дію угоди Євросоюзу з Британією у найближчі дні.

Про це повідомив речник німецького головування у Раді ЄС Себастіан Фішер, пише "Європейська правда". 

"Посол Клаус (представник Німеччини, яка головує в Раді ЄС - Ред.) підписав лист до Європарламенту про намір держав-членів ЄС прийняти рішення про тимчасове застосування угоди між ЄС і Сполученим Королівством у найближчі дні. Цей лист був одноголосно схвалений послами ЄС під час засідання COREPER", - написав Фішер в Твіттері.

Він назвав різдвяну зустріч представників для обговорення Brexit-угоди "історичною", оскільки сторонам вдалось уникнути "жорсткого розлучення", і опублікував фото.

Фішер зазначив, що після різдвяного засідання послів тепер держави-члени почнуть попередній розгляд проєктів текстів різних домовленостей з угоди з Британією про Brexit.

"Це займе кілька днів, оскільки тільки базова угода про торгівлю та співробітництво з ЄС вже включає 1246 сторінок юридичного тексту", - зазначив Фішер.

За його словами, тимчасове застосування угоди покликане запобігти значному порушенню відносин між ЄС і Британією з серйозними наслідками для громадян і бізнесу з 1 січня, після завершення перехідного періоду.

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"Тимчасове застосування угоди між ЄС і Великобританією також дозволить Європарламенту і Ради ЄС належним чином і при повній повазі демократії вивчити проект угоди до його остаточної ратифікації", - зазначив Фішер.

Британія уклала торгову угоду з Європейським Союзом в четвер, всього за сім днів до того, як вона вийде з одного з найбільших торгових блоків світу. 

Британія вийшла з ЄС рік тому, але до 31 грудня залишалася в єдиному ринку ЄС, а також на неї поширювалися інші європейські правила.

Пізня домовленість щодо угоди означає, що парламентська ратифікація до кінця року неможлива, і тому йдеться про "тимчасове застосування" угоди з 1 січня.

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