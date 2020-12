Послы ЕС собрались на Рождество обсудить договоренности о Brexit

Комитет постоянных представителей стран ЕС (COREPER) в пятницу, 25 декабря, одобрил письмо в Европейский парламент о том, что страны ЕС намерены принять решение о временном действие соглашения Евросоюза с Британией в ближайшие дни.

Об этом сообщил представитель немецкого председательства в Совете ЕС Себастьян Фишер, пишет "Европейская правда".

"Посол Клаус (представитель Германии, председательствующей в Совете ЕС - Ред.) подписал письмо в Европарламент о намерении государств-членов ЕС принять решение о временном применении соглашения между ЕС и Соединенным Королевством в ближайшие дни. Это письмо было единогласно одобрен послами ЕС на заседание COREPER", - написал Фишер в Твиттере.

Он назвал рождественскую встречу представителей для обсуждения Brexit-соглашения "исторической", поскольку сторонам удалось избежать "жесткого развода", и опубликовал фото.

The historic #ChristmasCoreper 🎄on the #Brexitdeal has come to an end.



👉 EU Ambassadors praised @MichelBarnier and the EU negotiation team for their resilience and steadfastness under intense pressure during the #Brexit negotiations with the UK. 🇪🇺🇬🇧 pic.twitter.com/c8KwbKmwn9