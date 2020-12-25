Послы ЕС собрались на Рождество обсудить договоренности о Brexit

Комитет постоянных представителей стран ЕС (COREPER) в пятницу, 25 декабря, одобрил письмо в Европейский парламент о том, что страны ЕС намерены принять решение о временном действие соглашения Евросоюза с Британией в ближайшие дни.

Об этом сообщил представитель немецкого председательства в Совете ЕС Себастьян Фишер, пишет "Европейская правда".

"Посол Клаус (представитель Германии, председательствующей в Совете ЕС - Ред.) подписал письмо в Европарламент о намерении государств-членов ЕС принять решение о временном применении соглашения между ЕС и Соединенным Королевством в ближайшие дни. Это письмо было единогласно одобрен послами ЕС на заседание COREPER", - написал Фишер в Твиттере.

Он назвал рождественскую встречу представителей для обсуждения Brexit-соглашения "исторической", поскольку сторонам удалось избежать "жесткого развода", и опубликовал фото.

The historic #ChristmasCoreper 🎄on the #Brexitdeal has come to an end.



👉 EU Ambassadors praised @MichelBarnier and the EU negotiation team for their resilience and steadfastness under intense pressure during the #Brexit negotiations with the UK. 🇪🇺🇬🇧 pic.twitter.com/c8KwbKmwn9 — Sebastian Fischer (@SFischer_EU) December 25, 2020

Фишер отметил, что после рождественского заседания послов теперь государства-члены начнут предварительное рассмотрение проектов текстов различных договоренностей по соглашению с Британией о Brexit.

"Это займет несколько дней, поскольку только базовое соглашение о торговле и сотрудничестве с ЕС уже включает 1246 страниц юридического текста", - отметил Фишер.

По его словам, временное применение соглашения призвано предотвратить значительное нарушение отношений между ЕС и Британией с серьезными последствиями для граждан и бизнеса с 1 января, после завершения переходного периода.

"Временное применение соглашения между ЕС и Великобританией также позволит Европарламенту и Совету ЕС должным образом и при полном уважении демократии изучить проект соглашения до его окончательной ратификации", - отметил Фишер.

Великобритания заключила торговое соглашение с Европейским Союзом в четверг, всего за семь дней до того, как она выйдет с одного из крупнейших торговых блоков мира.

Великобритания вышла из ЕС год назад, но до 31 декабря оставалась в едином рынке ЕС, а также на нее распространялись другие европейские правила.

Поздняя договоренность по соглашению означает, что парламентская ратификация до конца года невозможна, и поэтому речь идет о "временном применении" соглашения с 1 января.

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