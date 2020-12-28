У Хорватії стався сильний землетрус 

Сильний землетрус стався у Хорватії у понеділок вранці о 6:28.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vecernji List.

За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, землетрус був магнітудою 5,1. Його епіцентр розташувався за 12 кілометрів на південний захід від міста Сісак та за 51 кілометр на південний схід від Загреба і заліг на глибині 5 кілометрів.

Ще один землетрус магнітудою 4,9 стався близько 7:50 ранку. Його також відчули в Загребі. Від сильних поштовхів люди вибігали зі своїх помешкань на вулиці.

Є повідомлення про пошкодження будівель. У районі міст Петриня та Сісак в будинках потріскані стіни, пошкоджені фасади, облетіла штукатурка. Також є квартири, які, за попередніми оцінками, будуть непридатні для життя.

Очікується, що президент Зоран Міланович та прем'єр-міністр Андрей Пленкович у понеділок відвідають Петриню разом.