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Фінський парламент зазнав хакерської атаки: зламана пошта депутатів

Понеділок, 28 грудня 2020, 13:30

Фінський парламент заявив, що зазнав кібератаки цієї осені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву парламенту країни.

"Парламент став об’єктом кібератаки восени. Напад було виявлено під час внутрішнього технічного контролю парламенту. В результаті кібератаки була порушена безпека деяких парламентських акаунтів електронної пошти", - cказано у заяві парламенту.

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Деякі з акаунтів, які зазнали нападу, належали народним депутатам.

Центральна кримінальна поліція взялася розслідувати кібератаку. 

Спікер парламенту Ану Вехвіляйнен назвала напад "серйозною атакою на нашу демократію та фінське суспільство".

"Ми не можемо прийняти жодного виду ворожої кібердіяльності, незалежно від того, чи здійснюється вона урядовою чи неурядовою організацією", - зазначила Вехвіляйнен.

Вона підкреслила, що парламент надає всю допомогу в розслідуванні кримінальній поліції і  на цьому етапі не коментуватиме це питання.

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