Финский парламент подвергся хакерской атаке: взломали почту депутатов

Финский парламент заявил, что подвергся кибератакам этой осенью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление парламента страны.

"Парламент стал объектом кибератаки осенью. Нападение было обнаружено во время внутреннего технического контроля парламента. В результате кибератаки была нарушена безопасность некоторых парламентских аккаунтов электронной почты", - сказано в заявлении парламента.

Некоторые из аккаунтов, которые подверглись нападению, принадлежали народным депутатам.

Центральная криминальная полиция взялась расследовать кибератаки.

Спикер парламента Ану Вехвиляйнен назвала нападение "серьезной атакой на нашу демократию и финское общество".

"Мы не можем принять ни одного вида вражеской кибердеятельности, независимо от того, осуществляется ли она правительственной или неправительственной организацией", - отметила Вехвиляйнен.

Она подчеркнула, что парламент оказывает всю помощь в расследовании уголовной полиции и на этом этапе не будет комментировать этот вопрос.