Кількість жертв землетрусу у Хорватії зросла до 7, в країні продовжуються дрібніші поштовхи

Кількість загиблих внаслідок землетрусу у Хорватії зросла до 7 осіб. При цьому, протягом вечора в країні зафіксували ще низку дрібніших підземних поштовхів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

Станом на вечір 29 грудня було відомо вже про семеро загиблих. На додачу до 12-річної (за першою інформацією - 13-річної) дівчинки у Петрині, загинув 20-річний юнак, ще один дорослий чоловік та один чоловік похилого віку, також батько і син з села Майські Поляни поблизу Гліни. Ще одного загиблого чоловіка – органіста – знайшли під руїнами церкви у Жажині.

Щонайменше шестеро осіб отримали важкі поранення, 20 - легкі. Повідомляють також про знайдених під завалами живих людей.

Нагадаємо, землетрус стався 29 грудня близько 12-20 за місцевим часом, його магнітуду оцінюють від 6,2 до 6,4 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр знаходився поблизу міста Петриня.

Тим часом дрібніші підземні поштовхи продовжуються. Біля міст Петриня та Сісак о 19:21 за місцевим часом зафіксували землетрус силою 3,7 бала за шкалою Ріхтера. Перед цим о 18:57 відбувся землетрус силою 3,9 бала, а за півгодини до цього, о 18:30 - ще один такої ж сили. Загалом за останні 38 годин у Хорватії було зафіксовано 21 землетрус.

У всіх регіонах Хорватії тисячі простих громадян та власників готелів пропонують безкоштовно надати житло для постраждалих, люди збирають їжу та теплий одяг.

У постраждалих районах працюють рятувальники та медики з усієї країни, на допомогу із Загреба приїхали також футбольні ультрас.

Усі країни колишньої Югославії та ЄС вже відправили або готуються відправити Хорватії допомогу для подолання наслідків землетрусу.