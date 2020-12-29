Число жертв землетрясения в Хорватии возросло до 7, продолжают фиксировать меньшие толчки

Число погибших в результате землетрясения в Хорватии возросло до 7 человек. При этом, в течение вечера в стране зафиксировали еще ряд более мелких подземных толчков.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканский обозреватель".

По состоянию на вечер 29 декабря был известно уже о семерых погибших. Кроме 12-летней (по первой информацией - 13-летней) девочки в Петрине, погиб 20-летний юноша, еще один взрослый мужчина и один человек преклонного возраста, также отец и сын из села Майские Поляны вблизи Глины. Еще одного погибшего мужчину, органиста, нашли под руинами церкви в Жажине.

По меньшей мере шесть человек получили тяжелые ранения, 20 - легкие. Сообщают также про найденных под завалами живых людей.

Напомним, землетрясение произошло 29 декабря около 12-20 по местному времени, его магнитуду оценивают от 6,2 до 6,4 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился вблизи города Петриня.

В течение вечера зафиксировали еще серию более слабых подземных толчков. Возле городов Петриня и Сисак в 19:21 по местному времени зафиксировали землетрясение силой 3,7 балла по шкале Рихтера. Перед этим в 18:57 произошло землетрясение силой 3,9 балла, а за полчаса до этого, в 18:30 - еще одно такой же силы. Всего за последние 38 часов в Хорватии было зафиксировано 21 землетрясение.

Во всех регионах Хорватии тысячи простых граждан и владельцев гостиниц предлагают бесплатно предоставить жилье для пострадавших, люди собирают еду и теплую одежду.

В пострадавших районах работают спасатели и медики со всей страны, на помощь из Загреба приехали также футбольные ультрас.

Все страны бывшей Югославии и ЕС уже отправили или готовятся отправить Хорватии помощь для преодоления последствий землетрясения.