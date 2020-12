У Хорватії внаслідок землетрусу загинула 13-річна дівчинка

У місті Петриня, біля якого розташовувався епіцентр землетрусу, внаслідок руйнувань загинула 13-річна дівчинка.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на хорватське RTL. про це повідомив мер міста.

Місто Петриня розташоване за 50 км на південний схід від Загреба і чи не найбільше постраждало від землетрусу, що стався сьогодні близько 12-20. Його магнітуду оцінюють від 6,2 (Хорватська сейсмологічна служба) до 6,4 балів за шкалою Ріхтера (Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр).

У Петрині практично всі будівлі зазнали пошкоджень, сильно постраждав також історичний центр. "За якусь хвилину місто було просто зруйноване, його більше немає", - прокоментував мер Даринко Думобвич.

У місті тривають рятувальні операції, до яких залучені також військові; туди продовжують перекидати рятувальників з усієї країни. Поранених транспортують до Загреба.

На місце вилетіли президент Зоран Міланович та прем’єр Андрій Пленкович.

У Загребі інформації про загиблих поки не надходило. Місто частково паралізоване через непрацюючі світлофори і трамвайні лінії. Багато людей досі залишаються на вулицях через пораду поки не повертатися у свої домівки.

Croatia was hit by another powerful #earthquake, magnitude 6.2 on the Richter scale. All relevant services are on the ground.



Thank you all for your support & solidarity. We appreciate your kind words & warm wishes during these trying and challenging times. #Croatia #Petrinja pic.twitter.com/jFUuV6oymH