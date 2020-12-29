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У Хорватії внаслідок землетрусу загинула 13-річна дівчинка

Вівторок, 29 грудня 2020, 15:53

У місті Петриня, біля якого розташовувався епіцентр землетрусу, внаслідок руйнувань загинула 13-річна дівчинка.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на хорватське RTL. про це повідомив мер міста.

Місто Петриня розташоване за 50 км на південний схід від Загреба і чи не найбільше постраждало від землетрусу, що стався сьогодні близько 12-20. Його магнітуду оцінюють від 6,2 (Хорватська сейсмологічна служба) до 6,4 балів за шкалою Ріхтера (Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр). 

У Петрині практично всі будівлі зазнали пошкоджень, сильно постраждав також історичний центр. "За якусь хвилину місто було просто зруйноване, його більше немає", - прокоментував мер Даринко Думобвич.  

У місті тривають рятувальні операції, до яких залучені також військові; туди продовжують перекидати рятувальників з усієї країни. Поранених транспортують до Загреба. 

На місце вилетіли президент Зоран Міланович та прем’єр Андрій Пленкович. 

 

У Загребі інформації про загиблих поки не надходило. Місто частково паралізоване через непрацюючі світлофори і трамвайні лінії. Багато людей досі залишаються на вулицях через пораду поки не повертатися у свої домівки. 

 

Після найсильнішого поштовху в країні зафіксували ще серію дрібніших землетрусів магнітудою від 3 до 4,4 балів за шкалою Ріхтера. 

Нагадаємо, напередодні - вранці 28 грудня - в країні зафіксували два землетруси. Сила першого становила 5,1 бала за шкалою Ріхтера, другого, що стався через півтори години - 4,9 бала за шкалою Ріхтера. 



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Хорватія
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