Від ускладнень Covid-19 помер експрезидент Франції, який виправдовував анексію Криму

Президент Франції з 1974 по 1981 рік Валері Жіскар д’Естен помер у віці 94 років в результаті коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Повідомляється, що д’Естен помер у родинному маєтку в Луар-і-Шер 2 грудня в оточненні членів сім’ї.

Колишній глава держави був госпіталізований в кардіологічне відділення лікарні Тур 17 листопада з приводу" серцевої недостатності".

У вересні колишній глава держави вже був госпіталізований в паризьку лікарню імені Жоржа Помпіду з "легкою інфекцією в легенях".

Родина експрезидента стверджує, що він помер від наслідків Covid-19.

Наймолодший президент П'ятої Республіки, коли він був обраний в 1974 році, Валері Жискар д'Естен зробив один зі своїх останніх публічних виступів 30 вересня 2019 року під час похорону в Парижі іншого експрезидента Жака Ширака , який був його прем'єр-міністром з 1974 по 1976 рік.

Жіскар д'Естен раніше заявляв, що оптимальним рішенням для врегулювання кризи в Україні і стабілізації там внутрішньополітичної обстановки було б створення в її межах збалансованої конфедерації з нейтральним статусом.

Крім того, експрезидент виправдав анексію Криму.

"Треба пам'ятати, що Крим раніше не був завойований Україною - він був завойований Росією" – сказав він.