Скончался экс-президент Франции, оправдывавший аннексию Крыма

Президент Франции с 1974 по 1981 год Валери Жискар д'Эстен скончался в возрасте 94 лет в результате коронавирусной болезни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Сообщается, что д'Эстен скончался в семейном поместье в Луар-и-Шер 2 декабря в окружении членов семьи.

Бывший глава государства был госпитализирован в кардиологическое отделение больницы Тур 17 ноября по поводу" сердечной недостаточности".

В сентябре бывший глава государства уже был госпитализирован в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду с "легкой инфекцией в легких".

Семья экс-президента утверждает, что он умер от последствий Covid-19.

Самый молодой президент Пятой Республики, когда он был избран в 1974 году Валери Жискар д'Эстен сделал одно из своих последних публичных выступлений 30 сентября 2019 года во время похорон в Париже другого экс-президента Жака Ширака , который был его премьер-министром с 1974 по 1976 год.

Жискар д'Эстен ранее заявлял, что оптимальным решением для урегулирования кризиса на Украине и стабилизации там внутриполитической обстановки было бы создание в ее пределах сбалансированной конфедерации с нейтральным статусом.

Кроме того, экспрезидент оправдал аннексию Крыма.

"Надо помнить, что Крым не был завоеван Украиной - он был завоеван Россией" – сказал он.