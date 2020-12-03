Трамп у 46-хвилинному відео знову заявив про фальсифікації на виборах

Президент США Дональд Трамп записав 46-хвилинне відеозвернення, в якому, зокрема, повторив заяви про фальсифікації на виборах, але знову не надав ніяких доказів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Відеоролик був розміщений Facebook-сторінці Трампа в середу.

Трамп продовжує стверджувати, що мали місце порушення з кабінами для голосування і пересиланням бюлетенів поштою.

"Протягом кількох днів після виборів ми стали свідками злагоджених зусиль із призначення переможця, хоча багато ключових штатів все ще проводили підрахунок. Конституційний процес повинен тривати. Ми збираємося захистити чесність голосування, забезпечивши підрахунок всіх законних бюлетенів", - сказав він.

Трамп також заявив, що деякі бюлетені були подані від імені померлих і що урни для голосування були незаконно заповнені, незважаючи на те, що офіційні особи стверджували, що голосування пройшло без інцидентів.

В останні тижні Трамп значною мірою уникав публічних заходів, і, попри кілька своїх появ, він відмовлявся відповідати на запитання преси.

Але в середу він оголосив про плани провести мітинг в штаті Джорджія, де в січні пройде другий тур виборів за два місця в Сенаті і контроль над верхньою палатою Конгресу. Це буде його перший подібний захід після виборів.

Якщо республіканці виграють хоча б одне з двох місць, вони збережуть контроль над Сенатом. Якщо демократи виграють обидва, верхня палата буде розділена, але віцепрезидент може мати вирішальний голос.

Генеральний прокурор США Вільям Барр, союзник президента, заявив, що Міністерство юстиції США не виявило ніяких доказів серйозних фальсифікацій на виборах, які могли б вплинути на результат виборів.

Нагадаємо, штат Вісконсин завершив частковий перерахунок голосів, що підтвердив перемогу Байдена, а губернатор штату офіційно затвердив результати голосування.

Читайте також: Три виміри допомоги Україні: чого чекають у Києві від Америки Байдена