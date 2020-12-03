Трамп в 46-минутном видео вновь заявил о фальсификациях на выборах

Президент США Дональд Трамп записал 46-минутное видеобращение, в котором, в частности, повторил заявления о фальсификации выборов, но вновь не предоставил никаких доказательств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Видеоролик был размещен Facebook-странице Трампа в среду.

Трамп продолжает утверждать, что имели место нарушения с кабинами для голосования и пересылкой бюллетеней по почте.

"В течение нескольких дней после выборов мы стали свидетелями слаженных усилий по назначению победителя, хотя многие ключевые штаты все еще проводили подсчет. Конституционный процесс должен продолжаться. Мы собираемся защитить честность голосования, обеспечив подсчет всех законных бюллетеней", - сказал он

Трамп также заявил, что некоторые бюллетени были поданы от имени умерших и что урны для голосования были незаконно заполнены, несмотря на то, что официальные лица утверждали, что голосование прошло без инцидентов.

В последние недели Трамп в значительной степени избегал публичных мероприятий, и, несмотря на несколько своих появлений, он отказывался отвечать на вопросы прессы.

Но в среду он объявил о планах провести митинг в штате Джорджия, где в январе пройдет второй тур выборов за два места в Сенате и контроль над верхней палатой Конгресса. Это будет его первое подобное мероприятие после выборов.

Если республиканцы выиграют хотя бы одно из двух мест, они сохранят контроль над Сенатом. Если демократы выиграют оба, верхняя палата будет разделена, но вице-президент может иметь решающий голос.

Генеральный прокурор США Уильям Барр, союзник президента, заявил днем ​​ранее, что Министерство юстиции США не обнаружило никаких доказательств серьезных фальсификаций на выборах, которые могли бы повлиять на исход выборов.