У британському Бристолі - потужний вибух на водоочисній станції, 4 загиблих

Поблизу британського Бристоля стався потужний вибух на водоочисній станції. За оновленою інформацією, загинули чотири людини, ще одна отримала поранення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Станція розташована у передмісті Бристоля Ейвонмут. Свідки кажуть про "дуже гучний вибух", від якого "здригнулися будинки". Перші повідомлення почали надходити близько опівдня за місцевим часом.

На місці працюють медики та екстрені служби.

"Вибух міг статися в одному з резервуарів з хімічною речовиною на водоочисній станції Wessex Water. Пожежники здійснюють рятувальну операцію… Ми можемо підтвердити, що є постраждалі", - повідомляє місцева поліція.

Місцеві мешканці бачили, що до станції поїхали близько 10 "швидких".

Згодом повідомили, що внаслідок вибуху загинули четверо людей та одна - отримала поранення. Троє з них були працівниками станції, ще одна людина - підрядником. Травми особи, що отримала поранення, не становлять загрози для життя.

Наразі місце подій огородили кордоном, місцевих мешканців просять уникати району.

Нещодавно поліція опублікувала коротке повідомлення про те, що жодної загрози для громадської безпеки у зв'язку з інцидентом наразі немає.

We would like to reassure the public there is not believed to be any ongoing public safety concerns following the incident this morning.

However, we'd continue to urge people to avoid the area if possible to enable the emergency services to carry out their work at the scene.