У Франції безробіття зросло до найвищого рівня за останні п’ять років

Рівень безробіття у всіх вікових групах у Франції несподівано зріс до найвищого за останні п’ять років.

Про це свідчать дані національного статистичного агентства Insee, пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

За даними національного статистичного агентства, рівень безробіття зріс у всіх вікових групах і досяг 8,1%.

Як зазначається, економісти, опитані агентством, прогнозували незначне зниження цього показника до 7,8% з 7,9%, зафіксованих наприкінці минулого року.

Дані на кінець квітня також показали, що економіка не зросла у перші три місяці, а опитування підприємств, проведене Банком Франції у вівторок, 12 травня, вказало на те, що війна в Ірані почала гальмувати економічну активність та посилювати інфляційний тиск.

Погіршення ситуації на ринку праці відбувається попри те, що уряд подолав бюджетну кризу та уникнув чергового політичного колапсу в лютому.

Наприкінці січня писали, що у Великій Британії поглибився рівень бідності – майже 7 млн людей живуть у "дуже глибокій бідності", що є найвищим показником за останні три десятиліття.

Також відомо, що у Німеччині 13,3 мільйона людей перебувають під загрозою бідності.

Наприкінці квітня стало відомо, що рівень безробіття в Іспанії продемонстрував найбільше квартальне зростання з початку пандемії COVID-19, попри загальну стійкість іспанської економіки.