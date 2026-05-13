Ексглава Єврокомісії розповів про пропозицію продати Акрополь у фінансову кризу

Колишній голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що колишній міністр фінансів однієї з країн Європейського Союзу (назва якої не називається) у розпал фінансової кризи в Греції запропонував виставити на продаж Акрополь, щоб покрити грецький борг.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Виступаючи в епізоді документального фільму телеканалу Skai TV про кризу під назвою Sto Xiliosto, Юнкер стверджував, що пропозиція була зроблена під час зустрічі міністрів фінансів країн-членів ЄС, які використовують євро, відомої як Єврогрупа.

Він не сказав, чи ця пропозиція мала бути сприйнята буквально, і відмовився назвати ім'я людини, яка її висунула. Він також не вказав, коли саме стався цей інцидент.

Як прем'єр-міністр і міністр фінансів Люксембургу, Юнкер очолював Єврогрупу з 2005 по 2013 рік.

"Я пам'ятаю, що на засіданнях Єврогрупи деякі міністри фінансів пропонували продати Акрополь, щоб отримати гроші", – сказав він, пізніше уточнивши, що ця пропозиція була зроблена жінкою.

"Я сказав… "замовкніть"", – додав він.

Юнкер використав цю історію, щоб проілюструвати катастрофічні наслідки заниження Грецією показників дефіциту бюджету безпосередньо перед початком кризи у 2009 році.

"Це була справді велика помилка", – сказав він. "Греція, визнавши, що вводила інших в оману, втратила довіру. У цьому була головна проблема. І тому кожен міг говорити про Грецію все, що хотів", – додав Юнкер.

