У Польщі планують змінити умови для надання громадянства

Міністерство внутрішніх справ Польщі працює над пакетом законодавчих змін, які мають гарантувати, що польський паспорт отримають особи, реально пов’язані з польською культурою та державою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Відомство повідомило, що нова модель надання громадянства покладе край "автоматизму" на користь справжньої інтеграції іноземців у польське суспільство. Іноземці, які захочуть отримати польське громадянство, повинні будуть виконати суворі умови.

"Таким чином ми убезпечуємо себе від помилок, які в минулому допускали інші держави, що роздавали громадянство", – зазначило МВС.

Пропозиція, над якою працює МВС, передбачає подовження терміну легального проживання до восьми років. Він має складатися з трьох років тимчасового проживання та п’яти років постійного проживання, що, як пояснює відомство, дозволить ретельно оцінити ставлення кандидата.

Планується запровадити державний іспит; цей іспит матиме форму тесту з історії та конституційних цінностей і має підтвердити, що майбутній громадянин розуміє та приймає основи Польщі та Європейського Союзу.

Наступним елементом має бути підтвердження лояльності. "Обов’язок скласти акт лояльності та вимога податкового резидентства є гарантією того, що кандидат пов’язує свої життєві та економічні інтереси виключно з Польщею", – повідомило МВС.

Крім того, пропозиція має на меті скасування комунікаційних бар’єрів. Йдеться про посилення мовних вимог до рівня вільного володіння мовою, що, як зазначає МВС, є необхідним для повноцінного функціонування в суспільстві.

Відомство підкреслило, що розробляє ці положення з огляду на безпеку та згуртованість нації. "Громадянство розглядатиметься як заслужений привілей, а не формальний сертифікат", – зазначило МВС.

Принципи внесення змін до закону про польське громадянство МВС представило в жовтні 2025 року. Згідно з ними, особа, яка подає заявку на отримання громадянства, повинна скласти тест, що складається з приблизно 40 питань, та знати польську мову щонайменше на рівні B2.

"Запропоновані урядом зміни мають на меті підвищити престиж польського громадянства шляхом запровадження чітких змістовних критеріїв, які забезпечать повну інтеграцію осіб, що його отримують, у національну спільноту", – пояснило міністерство.

