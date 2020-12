В британском Бристоле - мощный взрыв на водоочистной станции, 4 погибших

Вблизи британского Бристоля произошел мощный взрыв на водоочистной станции; 4 человека погибли и один получил ранения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Станция расположена в пригороде Бристоля Ейвонмут. Свидетели говорят, что взрыв был очень громким и от него "затряслись здания". Первые сообщения начали поступать около полудня по местному времени.

На месте работают медики и экстренные службы. По сообщению спасателей, есть много пострадавших, но их количество и состояние пока не сообщается.

"Взрыв мог произойти в одном из резервуаров с химическим веществом на водоочистной станции Wessex Water. Пожарные осуществляют спасательную операцию ... Мы можем подтвердить, что есть пострадавшие", - сообщает местная полиция.

Местные жители видели, что к станции поехали около 10 "скорых".

Впоследствии сообщили, что в результате взрыва погибли четыре человека и один получил ранения. Трое из них были работниками станции, еще один человек - подрядчиком. Травмы лица, получившего ранения, не представляют угрозы для жизни.

Сейчас место происшествия оградили, местных жителей просят избегать района.

Недавно полиция опубликовала короткое сообщение о том, что никакой угрозы для общественной безопасности в связи с инцидентом нет.

We would like to reassure the public there is not believed to be any ongoing public safety concerns following the incident this morning.

However, we'd continue to urge people to avoid the area if possible to enable the emergency services to carry out their work at the scene.