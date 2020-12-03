В британском Бристоле - мощный взрыв на водоочистной станции, 4 погибших

Вблизи британского Бристоля произошел мощный взрыв на водоочистной станции; 4 человека погибли и один получил ранения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Станция расположена в пригороде Бристоля Ейвонмут. Свидетели говорят, что взрыв был очень громким и от него "затряслись здания". Первые сообщения начали поступать около полудня по местному времени.

На месте работают медики и экстренные службы. По сообщению спасателей, есть много пострадавших, но их количество и состояние пока не сообщается.

"Взрыв мог произойти в одном из резервуаров с химическим веществом на водоочистной станции Wessex Water. Пожарные осуществляют спасательную операцию ... Мы можем подтвердить, что есть пострадавшие", - сообщает местная полиция.

Местные жители видели, что к станции поехали около 10 "скорых".

Впоследствии сообщили, что в результате взрыва погибли четыре человека и один получил ранения. Трое из них были работниками станции, еще один человек - подрядчиком. Травмы лица, получившего ранения, не представляют угрозы для жизни.

Сейчас место происшествия оградили, местных жителей просят избегать района.

Недавно полиция опубликовала короткое сообщение о том, что никакой угрозы для общественной безопасности в связи с инцидентом нет.