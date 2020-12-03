В британском Бристоле - мощный взрыв на водоочистной станции, 4 погибших
Вблизи британского Бристоля произошел мощный взрыв на водоочистной станции; 4 человека погибли и один получил ранения.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.
Станция расположена в пригороде Бристоля Ейвонмут. Свидетели говорят, что взрыв был очень громким и от него "затряслись здания". Первые сообщения начали поступать около полудня по местному времени.
На месте работают медики и экстренные службы. По сообщению спасателей, есть много пострадавших, но их количество и состояние пока не сообщается.
"Взрыв мог произойти в одном из резервуаров с химическим веществом на водоочистной станции Wessex Water. Пожарные осуществляют спасательную операцию ... Мы можем подтвердить, что есть пострадавшие", - сообщает местная полиция.
Местные жители видели, что к станции поехали около 10 "скорых".
Впоследствии сообщили, что в результате взрыва погибли четыре человека и один получил ранения. Трое из них были работниками станции, еще один человек - подрядчиком. Травмы лица, получившего ранения, не представляют угрозы для жизни.
Сейчас место происшествия оградили, местных жителей просят избегать района.
Недавно полиция опубликовала короткое сообщение о том, что никакой угрозы для общественной безопасности в связи с инцидентом нет.
We would like to reassure the public there is not believed to be any ongoing public safety concerns following the incident this morning.— Avon and Somerset Police (@ASPolice) December 3, 2020
However, we'd continue to urge people to avoid the area if possible to enable the emergency services to carry out their work at the scene.