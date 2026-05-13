Поблизу американських казарм у німецькому Вісбадені знайшли бомбу часів Другої світової

У середу поблизу німецького Вісбадена планується знешкодження авіабомби часів Другої світової війни, яку знайшли неподалік від американських казарм.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Планується знешкодити 500-кілограмову нерозірвану бомбу часів Другої світової війни. Міська влада повідомила, що знешкодження або контрольований підрив заплановано на 11:00. Територія в радіусі 700 метрів від місця знахідки буде евакуйована.

За повідомленнями, це також вплине на роботу доріг та залізничних ліній – наприклад, залізничної лінії Вісбаден – Кельн та автомагістралі A66 між Ербенхаймом та Норденштадтом. Автомагістраль у цій зоні буде закрита з 10:30. Також очікуються незначні перебої у роботі автобусного сполучення.

Близько 50 мешканців району навколо місця знахідки повинні покинути свої домівки до 9:00 ранку в середу. За інформацією міської влади, для тих, хто не може залишитися у родичів, друзів або знайомих за межами зони обмеженого доступу, в Амонебурзі на базі станції швидкої допомоги "Йоганнітер" облаштовано притулок.

Як повідомляється, американська авіабомба була виявлена у вівторок у другій половині дня під час розвідувальних робіт на під'їзній дорозі від федеральної автомагістралі 455 до казарм імені Люціуса Д. Клея в Ербенхаймі.

