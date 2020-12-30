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Угорщина вже хоче діалогу після історії з обшуками на Закарпатті - Кулеба

Середа, 30 грудня 2020, 11:29

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина надіслала Україні сигнал про готовність відновити конструктивний діалог після напруги у відносинах цього місяця. 

Про це він сказав в інтерв’ю tsn.ua, повідомляє "Європейська правда".

"Я вам скажу, напевно, ексклюзив, я ще нікому про це не говорив. Ми отримали сигнал з Угорщини, що після суттєвого різкого спаду останнього місяця у відносинах, вони готові до відновлення конструктивного діалогу. І ми позитивно відповімо на цей сигнал", - сказав Кулеба. 

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Він пообіцяв, що з початком нового року Угорщина буде у фокусі, і "ми спробуємо вийти з того негативу, в якому опинилися".

Окремо Кулеба підкреслив, що візит угорського прем’єра Віктора Орбана в Україну не знято з порядку денного. 

"Я вас запевняю, що президент України готовий провести таку зустріч. Але вона повинна бути змістовною і перезавантажити відносини. І завдання дипломатів зараз підійти до цього моменту. Ми відкриті до цієї зустрічі", - зазначив міністр.

Нагадаємо, на початку грудня відносини Угорщини і України пережили чергове загострення через обшуки СБУ на Закарпатті. 

Глава угорського МЗС Петер Сійярто поскаржився на Україну у НАТО. 

На засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ 3 грудня Сійярто поскаржився, що місія ОБСЄ не хоче їхати на Закарпаття захищати угорців.

Читайте детальніше: "ЛГБТ-війна" Віктора Орбана: навіщо Угорщина перейшла червоні лінії у відносинах з Україною

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