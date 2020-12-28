Працівникам з Гібралтару дозволять вільне пересування з Іспанією після Brexit

Працівники, які курсують між Гібралтаром і Іспанією, будуть звільнені від прикордонного контролю після Brexit, навіть якщо не буде досягнуто окремої угоди про вільне переміщення з Великою Британією.

Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Аранча Гонсалес Лайя, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Гонсалес Лайя сказав, що людям, які живуть на Гібралтарі, який є британською територією, і працюють в Іспанії або навпаки, і які зареєстрували свій статус до 1 січня, як і раніше буде дозволено вільно перетинати кордон.

Іншим мандрівникам потрібен буде штамп в паспорті.

Близько 15 000 осіб щодня їздять з Іспанії в Гібралтар, населення якого становить 32 000 осіб. Порт також приймає близько 10 мільйонів туристів на рік, що становить близько чверті його економіки.

Раніше повідомлялося, що Мадрид і Лондон продовжать переговори щодо Угоди про британську територію Гібралтар після укладення торгової угоди щодо Brexit з Європейським Союзом.

Британія уклала торгову угоду з Європейським Союзом 24 грудня.

Британія вийшла з ЄС рік тому, але до 31 грудня залишалася в єдиному ринку ЄС, а також на неї поширювалися інші європейські правила.