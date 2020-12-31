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Испания и Британия в последний момент договорились о Гибралтаре

Четверг, 31 декабря 2020, 16:31

Испания и Великобритания в последний момент достигли предварительного соглашения о будущем Гибралтара после Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как сообщила глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая, Мадрид достиг с Лондоном предварительного соглашения по поводу статуса Гибралтара после Brexit. Эта договоренность станет основой будущего соглашения между Европейским Союзом и Великобританией по Гибралтару.

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Предполагается, что в рамках соглашения британская заморская территория, расположенная на южном крае Пиренейского полуострова, сможет пользоваться преимуществами Шенгенской зоны. Таким образом удастся избежать появления жесткой внешней границы в новом году.

Наработанные договоренности направят Европейской комиссии с тем, чтобы начать переговоры по официальному договору.

Договоренности достигли за несколько часов до того, как Великобритания окончательно разорвет отношения с ЕС.

1 января завершается переходная фаза в связи с Brexit, что означает, что Великобритания и ее заморские территории больше не будут частью единого рынка ЕС и Таможенного союза.

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Около 15 000 человек ежедневно ездят из Испании в Гибралтар, население которого составляет 32 000 человек. Порт также принимает около 10 млн туристов в год, что составляет около четверти его экономики.

Напомним, утром 30 декабря главы руководящих органов ЕС подписали соглашение о торговле и сотрудничестве с Британией после выхода королевства из состава Евросоюза.

Далее соглашение должны рассмотреть Европейский парламент и Совет ЕС, прежде чем оно будет ратифицировано Евросоюзом.

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