Фінів просять "добре подумати", чи їхати до Лапландії у популярний сезон перед Різдвом

У Лапландії попросили співвітчизників з інших регіонів країни "добре подумати" перед тим, як їхати до регіону у відпустку у популярний сезон перед Різдвом.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Yle, таким закликом починається інструкція госпітального округу Лапландії для туристів, що планують свою подорож.

У регіональному госпітальному окрузі побоюються, що серед фінів-туристів може бути чимало безсимптомних хворих і передріздвяне "нашестя" мандрівників призведе до спалаху коронавірусу.

Тих, хто все ж вирішить приїхати на відпочинок, просять за два тижні до мандрівки максимально уникати місць, де потенційно можна заразитися коронавірусом - зустрічей з друзями і колегами, виходів у заклади харчування, магазини тощо.

Якщо перед поїздкою з’явилися навіть незначні симптоми - подорож наполегливо просять скасувати.

Після приїзду у регіон у приміщеннях і транспорті просять одягати маску. Якщо симптоми з’являться під час відпустки, таких людей просять негайно звернутися до центру тестування і до отримання результату залишатися на самоізоляції.

Лапландія є найпопулярнішим регіоном для внутрішнього туризму у період різдвяних свят. За оцінкою фінських туроператорів, у цьому сезоні варто очікувати близько 35 тисяч гостей з інших частин країни. Більшість із них їдуть на лижні курорти, ще значна частина - у Рованіемі, зокрема, у резиденцію Санта-Клауса.

Минулого року до Лапландії у грудні приїхали 34 тисячі фінів та 152 тисячі іноземців. Цього року співвітчизників з півдня країни очікують ще більше, тому що через пандемію багатьом довелося відмовитися від відпустки за кордоном.

Хоча у Фінляндії восени ситуація з коронавірусом також суттєво погіршилася, приріст заражень в країні - один серед найнижчих у Європі.