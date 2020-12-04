Финнов просят "хорошо подумать", ехать ли в Лапландию в популярный сезон перед Рождеством

В Лапландии попросили соотечественников из других регионов страны "хорошо подумать" перед поездкой в регион в самый популярный сезон перед Рождеством.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle, такой рекоммендацией начинается инструкция госпитального округа Лапландии для туристов, планирующих свое путешествие.

В региональном госпитальном округе опасаются, что среди финнов-туристов может быть много бессимптомных больных и предрождественское "нашествие" приведет к вспышке коронавируса.

Тех, кто все же решит приехать на отдых, просят за две недели до путешествия максимально избегать мест, где потенциально можно заразиться коронавирусом - встреч с друзьями и коллегами, выходов в рестораны, магазины и так далее.

Если перед поездкой появились даже незначительные симптомы - путешествие настойчиво просят отменить.

После приезда в регион в помещениях и транспорте просят одевать маску. Если симптомы появятся во время отпуска, людей призывают немедленно обратиться в центр тестирования и до получения результата оставаться на самоизоляции.

Лапландия - самый популярный регион внутреннего туризма в период рождественских праздников. По оценке финских туроператоров, в этом сезоне стоит ожидать около 35 000 гостей из других частей страны. Большинство из них едут на лыжные курорты, еще значительная часть - в Рованиеми, в частности, в резиденцию Санта-Клауса.

В прошлом году в Лапландию в декабре приехали 34 000 финнов и 152000 иностранцев. В этом году соотечественников с юга страны ожидают еще больше, потому что из-за пандемии многим пришлось отказаться от отпуска за границей.

Хотя в Финляндии осенью ситуация с коронавирусом также существенно ухудшилась, прирост заражений в стране - один из самых низких в Европе.