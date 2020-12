Brexit: ЄС і Британія призупинили переговори, немає згоди з ключових питань

Європейський союз і Велика Британія призупинили переговори щодо торговельної угоди після Brexit за три тижні до того, як Лондон остаточно вийде з блоку.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Головний переговірник ЄС Мішель Барньє і його британський колега Девід Фрост в спільній заяві після тижня переговорів заявили, що "умови для угоди в даний час не досягнуті".

After one week of intense negotiations in London, together with @DavidGHFrost, we agreed today that the conditions for an agreement are not met, due to significant divergences on level playing field, governance and fisheries.