Brexit: ЄС і Британія призупинили переговори, немає згоди з ключових питань

Європейський союз і Велика Британія призупинили переговори щодо торговельної угоди після Brexit за три тижні до того, як Лондон остаточно вийде з блоку.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Головний переговірник ЄС Мішель Барньє і його британський колега Девід Фрост в спільній заяві після тижня переговорів заявили, що "умови для угоди в даний час не досягнуті".

After one week of intense negotiations in London, together with @DavidGHFrost, we agreed today that the conditions for an agreement are not met, due to significant divergences on level playing field, governance and fisheries. — Michel Barnier (@MichelBarnier) December 4, 2020

"Після тижня інтенсивних переговорів у Лондоні разом з Девідом Фростом ми сьогодні прийшли до думки, що умови для угоди не досягнуто через значні розбіжності в питаннях рівних умов, управлінні і рибальства", - йдеться в спільній заяві, опублікованій в Twitter в п'ятницю пізно ввечері.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон в суботу вдень проведуть телефонні переговори, щоб обговорити ситуацію, що склалася.

Британія офіційно вийшла з блоку в кінці січня, але все ще перебуває на єдиному ринку ЄС до 31 грудня. Якщо до цього крайнього терміну не буде укладена угода, будуть повторно введені найсуворіші тарифи і обтяжливі митні перевірки, що призведе до економічного хаосу.

Крім укладення угоди, ще потрібен час для ратифікації документа в Британії і ЄС.

Раніше у британському уряді заявили, що переговори щодо торгової угоди з ЄС зробили раптовий крок назад через нові вимоги Брюсселя.