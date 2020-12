Brexit: ЕС и Британия приостановили переговоры, нет согласия по ключевым вопросам

Европейский союз и Великобритания приостановили переговоры по торговому соглашению после Brexit за три недели до того, как Лондон окончательно выйдет из блока.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье и его британский коллега Дэвид Фрост в совместном заявлении после недели переговоров заявили, что "условия для соглашения в настоящее время не достигнуты".

After one week of intense negotiations in London, together with @DavidGHFrost, we agreed today that the conditions for an agreement are not met, due to significant divergences on level playing field, governance and fisheries.