На Фарерах збудували перший у світі тунель з автомобільною розв'язкою на дні океану

На Фарерських островах після трьох років будівництва незабаром відкриється підводний автомобільний тунель з круговою розв'язкою - першою у світі на дні Атлантичного океану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Підводні тунелі Естуройартуннлінн з'єднають острова Стреймой і Ейстурой мережею довжиною близько 11 км. Мережу планується відкрити 19 грудня.

Мережа тунелів скоротить час у дорозі між столицею Торсхавном і Рунавіком з 1 години 14 хвилин до всього 16 хвилин.

Найнижча точка мережі тунелів знаходиться на позначці 187 метрів нижче рівня моря. Для забезпечення безпеки найкрутіший ухил становить не більше 5%.

На 17 грудня заплановано пробний запуск за участю аварійних служб. На кільцевій розв'язці в центрі мережі будуть розміщені роботи фарерського художника Трондура Патурссона.

Проїзд по тунелю буде платним, для легкового автомобіля потрібно буде заплатити 75 данських крон (близько 12 євро) в одну сторону. Місцеві жителі можуть придбати абонемент, який зробить проїзд дешевшим.

Після введення в експлуатацію він стане другим за довжиною тунелем у світі, прокладеним під водою, після тунелю Рифаст в Норвегії.

В даний час будується ще один тунель, що з'єднує острови Сандой і Стреймой.