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Австрія поступово виходить з локдауну, але ресторани і готелі поки закриті

Понеділок, 7 грудня 2020, 11:47

В Австрії після тритижневого локдауну у понеділок, 7 грудня, знову запрацювали всі магазини. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Набули чинності й інші послаблення. Зокрема, перукарні можуть знову обслуговувати клієнтів, але з дотриманням санітарно-гігієнічних, таких як носіння масок та дезінфекція.

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Скасовується обмеження пересування у денний час, проте залишається в силі комендантська година з 20:00 до 6:00. 

Крім того, люди можуть знову зустрічатися з членами інших сімей. 

Музеям та бібліотекам знову дозволено відкритися. Водночас культурні заходи заборонені, а кінотеатри закриті.

Деякі види спорту, такі як катання на ковзанах, бігові лижі, гольф або легка атлетика, знову дозволені при певних умовах. 

Гірськолижні курорти, однак, можуть відкритися тільки з 24 грудня. Готелі і ресторани повинні залишатися закритими до 6 січня включно.

Локдаун в Австрії почав діяти 17 листопада, щоб стримати епідемію коронавірусу.

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