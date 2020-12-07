Австрія поступово виходить з локдауну, але ресторани і готелі поки закриті
В Австрії після тритижневого локдауну у понеділок, 7 грудня, знову запрацювали всі магазини.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Набули чинності й інші послаблення. Зокрема, перукарні можуть знову обслуговувати клієнтів, але з дотриманням санітарно-гігієнічних, таких як носіння масок та дезінфекція.
Скасовується обмеження пересування у денний час, проте залишається в силі комендантська година з 20:00 до 6:00.
Крім того, люди можуть знову зустрічатися з членами інших сімей.
Музеям та бібліотекам знову дозволено відкритися. Водночас культурні заходи заборонені, а кінотеатри закриті.
Деякі види спорту, такі як катання на ковзанах, бігові лижі, гольф або легка атлетика, знову дозволені при певних умовах.
Гірськолижні курорти, однак, можуть відкритися тільки з 24 грудня. Готелі і ресторани повинні залишатися закритими до 6 січня включно.
Локдаун в Австрії почав діяти 17 листопада, щоб стримати епідемію коронавірусу.