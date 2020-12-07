Австрия постепенно выходит из локдауна, но рестораны и гостиницы пока закрыты

В Австрии после трехнедельного локдауна в понедельник, 7 декабря, снова заработали все магазины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Вступили в силу и другие послабления. В частности, парикмахерские могут снова обслуживать клиентов, но с соблюдением санитарно-гигиенических правил, таких как ношение масок и дезинфекция.

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Отменяется ограничение передвижения в дневное время, однако остается в силе комендантский час с 20:00 до 6:00.

Кроме того, люди могут снова встречаться с членами других семей.

Музеям и библиотекам снова разрешено открыться. В то же время культурные мероприятия запрещены, а кинотеатры закрыты.

Некоторые виды спорта, такие как катание на коньках, беговые лыжи, гольф или легкая атлетика, снова разрешены при определенных условиях.

Горнолыжные курорты, однако, могут открыться только с 24 декабря. Отели и рестораны должны оставаться закрытыми до 6 января включительно.

Локдаун в Австрии начал действовать 17 ноября, чтобы сдержать эпидемию коронавируса.