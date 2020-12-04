Австрія почала масове тестування населення попри позицію експертів

В Австрії у п'ятницю почалося масове тестування населення на коронавірус, незважаючи на рекомендації наукових радників уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Довгі черги утворилися в центрах тестування у Відні і західних провінціях Тіроль і Форарльберг. Планується, що в найближчі дні тестування пройде й у інших регіонах.

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Канцлер Австрії Себастіан Курц оголосив про план добровільного тестування в кінці листопада, щоб уповільнити передачу вірусу. За його словами, якщо кілька мільйонів з майже 9 мільйонів жителів Австрії пройдуть тестування, влада зможе знайти і ізолювати багатьох інфікованих, у яких немає симптомів.

Однак низка наукових радників заявили міністру охорони здоров'я, що вони виступають проти цього плану. Вони попередили, що негативні тести дадуть людям хибне уявлення про те, що вони зможуть провести нормальни різдвяні свята з рідними в кінці грудня, як це робили в минулі роки.

Експертів також турбують помилкові результати експрес-тестів, які використовуються урядом.

Вони вважають, що замість того, аби проводити масову перевірку населення в цілому, слід зосередити увагу на конкретних групах високого ризику і докласти більше зусиль для відстеження тих, хто вступав в контакт з інфікованими.

Тестування в Австрії відбувається за аналогічними зусиллями в Словаччині і італійському регіоні Південний Тіроль.

Нагадаємо, Австрія оголосила жорсткий локдаун з середини листопада до 6 грудня. З понеділка Австрія почне послаблювати обмеження.