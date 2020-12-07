Німеччина вдруге надасть 1 млн євро на проєкт Ради Європи для України

Німеччина вдруге надасть 1 млн євро на реалізацію плану дій Ради Європи для України.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу посольства Німеччини в Україні, договір про це 7 грудня підписали постійний представник ФРН при Раді Європи посол Рольф Мафаель і заступник генерального секретаря Ради Європи Габріелла Баттані-Драгоні.

У 2019 році Німеччина добровільно надала для підтримки плану 1 млн євро, що стало найбільшим внеском, який Німеччина коли-небудь робила у подібні плани дій Ради Європи в інших країнах.

Затвердження подальшої підтримки відбулося через декілька тижнів після переходу до Німеччини головування в Комітеті міністрів Ради Європи.

"На посту голови Комітету міністрів Ради Європи Німеччина підтримує зусилля України на шляху реформ. Щоб продемонструвати нашу підтримку, ми, як минулого року, зробили важливий фінансовий внесок у план дій Ради Європи для України", - зазначила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

План дій Ради Європи для України на 2018-2022 роки – це спільна ініціатива Ради Європи та українських органів влади. Вона передбачає підтримку України у реформах щодо впровадження європейських стандартів у сфері прав людини, верховенства права й демократії, та підтримку для виконання Україною своїх зобов’язань як держави-члена Ради Європи.