Германия во второй раз предоставит 1 млн евро на проект Совета Европы для Украины

Германия во второй раз предоставит 1 млн евро на реализацию плана действий Совета Европы для Украины.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу посольства Германии в Украине, договор 7 декабря подписали постоянный представитель ФРГ при Совете Европы посол Рольф Мафаель и заместитель генерального секретаря Совета Европы Габриелла Баттани-Драгони.

В 2019 году Германия добровольно предоставила для поддержки плана 1 млн евро, что стало самым большим вкладом, который она когда-либо делала в подобные планы действий Совета Европы в других странах.

Утверждение дальнейшей поддержки произошло через несколько недель после перехода в Германию председательства в Комитете министров Совета Европы.

"На посту председателя Комитета министров Совета Европы Германия поддерживает усилия Украины на пути реформ. Чтобы продемонстрировать нашу поддержку, мы, как в прошлом году, сделали важный финансовый вклад в план действий Совета Европы для Украины", - отметила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

План действий Совета Европы для Украины на 2018-2022 годы - это совместная инициатива Совета Европы и украинских органов власти. Она предусматривает поддержку Украины в реформах по внедрению европейских стандартов в сфере прав человека, верховенства права и демократии, и поддержку для выполнения Украиной своих обязательств как государства-члена Совета Европы.