Франція заявила про серйозний спалах пташиного грипу на качиній фермі

Міністерство сільського господарства Франції заявило у вівторок, що високопатогенний пташиний грип H5N8 був виявлений на качиній фермі на південному заході країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Пташиний грип швидко поширюється в Європі, приводячи птахівничу промисловість в стан підвищеної готовності після попередніх спалахів, що призвели до вибракування десятків мільйонів птахів.

"Національна референс-лабораторія ANSES підтвердила сьогодні зараження ферми з 6000 качок вірусом H5N8 в муніципалітеті Бенесс-Маремне (регіон Ландес) ", - йдеться в заяві міністерства.

7 грудня навколо ферми була створена зона безпеки, що передбачає додатковий моніторинг, заборону на переміщення птиці і додаткові санітарні заходи, повідомили в міністерстві, додавши, що всі качки на фермі були відбраковані.

Франція вже виявила вірус H5N8 у птахів, що продаються в трьох зоомагазинах. Розслідування показало, що дикі птахи були продані однією і тією ж людиною на півночі Франції.

Крім того, три диких лебеді і один дикий гусак, знайдені мертвими минулого тижня, також були підтверджені як носії вірусу H5N8, повідомило міністерство.

Поширення вірусу в Європі спонукало Францію підняти тривогу щодо пташиного грипу до "високого рівня" на початку листопада, що вимагає утримання птахів у приміщенні або встановлення захисної сітки для запобігання контакту з дикими птахами, що поширюють хворобу.

У міністерстві підкреслили, що пташиний грип не може передаватися через вживання в їжу продуктів птахівництва.

Вірус H5N8 ніколи не був виявлений у людей.