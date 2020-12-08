Франция заявила о серьезной вспышке птичьего гриппа на утиной ферме
Министерство сельского хозяйства Франции заявило во вторник, что высокопатогенный птичий грипп H5N8 был обнаружен на утиной ферме на юго-западе страны.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Птичий грипп быстро распространяется в Европе, приводя птицеводческую промышленность в состояние повышенной готовности после предыдущих вспышек, что привело к выбраковке десятков миллионов птиц.
"Национальная референс-лаборатория ANSES подтвердила сегодня заражение фермы с 6000 уток вирусом H5N8 в муниципалитете Бенесс-Маремне (регион Ландес )", - говорится в заявлении министерства.
7 декабря вокруг фермы была создана зона безопасности, что предусматривает дополнительный мониторинг, запрет на перемещение птицы и дополнительные санитарные меры, сообщили в министерстве, добавив, что все утки на ферме были отбракованы.
Франция уже обнаружила вирус H5N8 у птиц, продающихся в трех зоомагазинах. Расследование показало, что дикие птицы были проданы одним и тем же человеком на севере Франции.
Кроме того, три диких лебедя и один дикий гусь, найденные мертвыми на прошлой неделе, также были подтверждены как носители вируса H5N8, сообщило министерство.
Распространение вируса в Европе побудило Францию поднять тревогу по поводу птичьего гриппа до "высокого уровня" в начале ноября, что требует содержания птиц в помещении или установка защитной сетки для предотвращения контакта с дикими птицами, которые распространяют болезнь.
В министерстве подчеркнули, что птичий грипп не может передаваться из-за употребления в пищу продуктов птицеводства.
Вирус H5N8 никогда не был обнаружен у людей.