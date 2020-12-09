Орбан бачить хороші шанси на перемогу у суперечці за бюджет ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у вівторок, що в Угорщини і Польщі є "хороші шанси" домогтися свого у боротьбі з ЄС довкола бюджету блоку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Будапешт і Варшава блокують бюджетний пакет ЄС і план відновлення економіки обсягом 1,8 трильйона євро через протидію механізму, що прив'язує доступ до європейських грошей до дотримання критеріїв верховенства права.

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Позиція Угорщини та Польщі викликала побоювання, що 1 січня у блоку не буде нового бюджету, і змусила Європейську комісію висунути ідеї про альтернативний фонд відновлення для 25 держав-членів.

Головування Німеччини в Раді ЄС працює над досягненням компромісу перед самітом лідерів ЄС, який повинен початися в четвер у Брюсселі.

Після переговорів у Варшаві з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким і лідером партії "Право і справедливість" Ярославом Качинським Орбан назвав переговори з німецьким головуванням "вельми багатообіцяючими".

"Я думаю, що ми близькі до досягнення угоди, що є перемогою і хорошим результатом як для Польщі і Угорщини, так і може бути дуже хорошим для Європейського Союзу", - сказав Орбан польському телеканалу TVP, не вдаючись у подробиці.

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Хоча в останні дні були сигнали про те, що уряд Польщі розділилося з приводу своєї стратегії, на зустрічі з Орбаном були присутні лідери партнерів по коаліції "Права та справедливості" міністр юстиції Збігнєв Зьобро, прихильник жорсткої лінії, і заступник прем'єр-міністра Ярослав Говін, який дотримується помірного підходу.

Виступаючи перед PolSat, Орбан сказав, що, на його думку, є хороші шанси на досягнення угоди під час засідання в четвер.

"Якщо переговори найближчими днями підуть в бажаному напрямку, то у нас є хороші шанси на перемогу", - сказав він.