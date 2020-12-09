Орбан видит хорошие шансы на победу в споре за бюджет ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил во вторник, что у Венгрии и Польши - "хорошие шансы" добиться своего в борьбе с ЕС по бюджету блоку.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
Будапешт и Варшава блокируют бюджетный пакет ЕС и план восстановления экономики объемом 1,8 триллиона евро из-за противодействия механизму, который привязывает доступ к европейским деньгам к соблюдению критериев верховенства права.
Позиция Венгрии и Польши вызвала опасения, что 1 января в блоке не будет нового бюджета, и заставила Европейскую комиссию выдвинуть идеи об альтернативном фонде восстановления для 25 государств-членов.
Председательство Германии в Совете ЕС работает над достижением компромисса перед саммитом лидеров ЕС, который должен начаться в четверг в Брюсселе.
После переговоров в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и лидером партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским Орбан назвал переговоры с немецким председательством "весьма многообещающими".
"Я думаю, что мы близки к достижению соглашения, что является победой и хорошим результатом как для Польши и Венгрии, так и может быть очень хорошим для Европейского Союза", - сказал Орбан польскому телеканалу TVP, не вдаваясь в подробности.
Хотя в последние дни были сигналы о том, что правительство Польши разделилось в вопросе своей стратегии, на встрече с Орбаном присутствовали лидеры партнеров по коалиции "Права и справедливости" министр юстиции Збигнев Зебро, сторонник жесткой линии, и заместитель премьер-министра Ярослав Говин, который придерживается умеренного подхода.
Выступая перед PolSat, Орбан сказал, что, по его мнению, есть хорошие шансы на достижение соглашения во время заседания в четверг.
"Если переговоры в ближайшие дни пойдут в нужном направлении, то у нас есть хорошие шансы на победу", - сказал он.