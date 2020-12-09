У Франції розкрили деталі проєкту про боротьбу з "ісламістським сепаратизмом"

Уряд Франції оприлюднив деталі внесеного проєкту про боротьбу з "ісламістським сепаратизмом", підготовку якого президент Еммануель Макрон анонсував ще на початку осені.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Проєкт презентували 9 грудня на великій пресконференції за участі прем’єра Франції Жана Кастекса та низки інших міністрів.

За масштабами його порівнюють із законом про відокремлення церкви від держави, прийнятим 115 років тому - як його адаптацію до викликів сучасного світу. Жан Кастекс наголосив, що це не "антимусульманський проєкт", і його мета - захистити цінності республіки та гарантувати, що "жодна релігія не може бути вищою за закон".

Документ охоплює низку сфер суспільного життя, від фінансування організацій у сфері освіти до питання шлюбів.

Відвідування державних дитсадків і надалі школи має стати обов’язковим з трирічного віку, а освіта вдома буде дозволена лише у виняткових випадках - якщо дитина з раннього віку інтенсивно займається певним видом спорту чи мистецтва, якщо цього вимагає її стан здоров’я, або ж якщо родина через особливості зайнятості постійно переїздить з місця на місце.

Закриття недержавних шкіл, які не виконують вимог законодавства, зможе здійснюватися через простішу адміністративну процедуру.

У проєкті пропонують запровадити "нейтралітет" для представників громадських служб - водіїв громадського транспорту, працівників басейнів, продавців тощо, працівників сфери адміністративних та інших публічних послуг. Їм на роботі не можна буде носити релігійні символи чи в інший спосіб демонструвати свою належність до релігійної спільноти.

Також пропонують зобов’язати отримувати дозволи на відкриття нових релігійних установ, що діятимуть протягом п'яти років.

Асоціації та організації, які отримують фінансування з-за кордону, хочуть зобов’язати повідомляти про це.

Культурні та освітні асоціації, які претендують на бюджетні кошти, повинні будуть підписати зобов’язання "поважати принципи республіки".

Йдеться також про заборону видавати "довідки про незайманість", посилення боротьби з примусом до шлюбу та полігамією, обмеженням доступу дочок до спадщини на користь синів.

Окрім того, хочуть запровадити новий вид правопорушення - "створення небезпеки для життя особи шляхом поширення інформації про її приватне життя", яку потенційно можуть використати "ісламістські сепаратисти" для погрози представникам громадських служб та сервісів.

Передбачається також негайне реагування на розпалювання ненависті у соцмережах.