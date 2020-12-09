Во Франции раскрыли детали проекта о борьбе с "исламистским сепаратизмом"

Правительство Франции обнародовало детали внесенного проекта о борьбе с "исламистским сепаратизмом", подготовку которого президент Эммануэль Макрон анонсировал еще в начале осени.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Проект представили 9 декабря на большой пресс-конференции с участием премьера Франции Жана Кастекса и ряда других министров.

По масштабам его сравнивают с законом об отделении церкви от государства, принятым 115 лет назад - как его адаптацию к вызовам современного мира. Жан Кастекс подчеркнул, что это не "антимусульманский проект", и его цель - защитить ценности республики и гарантировать, что "никакая религия не может быть выше закона".

Документ охватывает ряд сфер общественной жизни, от финансирования организаций в сфере образования до вопроса браков.

Посещение государственных детсадов и в дальнейшем школы должно стать обязательным с трехлетнего возраста, а образование дома будет разрешено только в исключительных случаях - если ребенок с раннего возраста интенсивно занимается определенным видом спорта или искусства, если этого требует его состояние здоровья, или же если семья из-за особенностей занятости постоянно переезжает с места на место.

Закрытие негосударственных школ, которые не выполняют требований законодательства, сможет осуществляться через простую административную процедуру.

В проект предлагают ввести "нейтралитет" для представителей общественных служб - водителей общественного транспорта, работников бассейнов, продавцов и т.д., работников сферы административных и иных публичных услуг. Им на работе нельзя будет носить религиозные символы или иным образом демонстрировать свою принадлежность к религиозной общине.

Также предлагают обязать получать разрешения на открытие новых религиозных учреждений, которые будут действовать в течение пяти лет.

Ассоциации и организации, получающие финансирование из-за границы, хотят обязать сообщать об этом.

Культурные и образовательные ассоциации, претендующие на бюджетные средства, должны будут подписать обязательства "уважать принципы республики".

Речь идет также о запрете выдавать "справки о девственности", усилении борьбы с принуждением к браку и полигамией, ограничением доступа дочерей к наследству в пользу сына.

Кроме того, хотят ввести новый вид правонарушения - "создание опасности для жизни человека путем распространения информации о его частной жизни", которую могут использовать "исламистские сепаратисты" для угрозы представителям общественных служб и сервисов.

Предполагается также немедленное реагирование на разжигание ненависти в соцсетях.