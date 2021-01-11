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Британія відкриває сім центрів масової вакцинації від коронавірусу

Понеділок, 11 січня 2021, 09:18

Велика Британія в понеділок відкриває сім центрів масової вакцинації, щоб прискорити поширення щеплень від COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Центри відкриваються, зокрема, в лондонському польовому госпіталі Nightingale, на футбольному стадіоні в Бристолі на заході країні, на іподромі Епсом на південному сході і в тенісному клубі в Манчестері на півночі.

За заявою уряду, цього тижня почнуть робити щеплення в сотнях додаткових лікарських кабінетів, лікарнях і деяких аптеках, в результаті чого загальна кількість пунктів збільшиться до 1200.

Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок заявив, що в даний час імунізують близько 200 000 осіб на день. Британія на сьогодні використовує вакцини Pfizer/BioNTech і Oxford/AstraZeneca, а також схвалила вакцину Moderna, але її поставки почнуться тільки навесні.

Уряд має намір до 15 лютого вакцинувати мешканців будинків для людей похилого віку та осіб старше 70 років, а також медичних і соціальних працівників. Для цього необхідно вакцинувати близько 2 мільйонів осіб на тиждень.

Хенкок у понеділок представить свій план імунізації від COVID-19 - найбільшої програми вакцинації в історії Британії.

"План доставки вакцини до Британії стане наріжним каменем нашого виходу з пандемії, але ми всі повинні продовжувати грати свою роль, залишаючись вдома і дотримуючись правил", - сказав він.

Нагадаємо, королева Британії та її чоловік герцог Единбурзький отримали щеплення від коронавірусу.

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Коронавірус Велика Британія
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