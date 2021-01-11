Британия открывает семь центров массовой вакцинации от коронавируса

Великобритания в понедельник открывает семь центров массовой вакцинации, чтобы ускорить распространение прививок от COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Центры открываются, в частности, в лондонском полевом госпитале Nightingale, на футбольном стадионе в Бристоле на западе стране, на ипподроме Эпсом на юго-востоке и в теннисном клубе в Манчестере на севере.

По заявлению правительства, на этой неделе начнут делать прививки в сотнях дополнительных врачебных кабинетов, больницах и некоторых аптеках, в результате чего общее количество пунктов увеличится до 1200.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что в настоящее время иммунизируют около 200 000 человек в день. Британия на сегодня использует вакцины Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca, а также одобрила вакцину Moderna, но ее поставки начнутся только весной.

Правительство намерено к 15 февраля вакцинировать жителей домов престарелых и лиц старше 70 лет, а также медицинских и социальных работников. Для этого необходимо вакцинировать около 2 миллионов человек в неделю.

Хэнкок в понедельник представит свой план иммунизации от COVID-19 - крупнейшей программы вакцинации в истории Великобритании.

"План доставки вакцины в Великобританию станет краеугольным камнем нашего выхода из пандемии, но мы все должны продолжать играть свою роль, оставаясь дома и соблюдая правила", - сказал он.

Напомним, королева Великобритании и ее супруг герцог Эдинбургский получили прививки от коронавируса.