Штурм Капітолію: у США відкрили 25 справ про внутрішній тероризм

У Сполучених Штатах порушили щонайменше 25 справ про випадки внутрішнього тероризму через штурм будівлі Конгресу минулого тижня.

Про це оголосив конгресмен-демократ Джейсон Кроу, який обговорив це питання з міністром армії Райаном МакКарті, повідомляє "Європейська правда".

Офіс Кроу опублікував у Twitter заяву після його розмови з МакКарті, в якій, зокрема, вказується, що під час заворушень виявлено вогнепальну зброю, вибухові пристрої, коктейлі Молотова і пластикові наручники.

Кроу також висловив стурбованість тим, що в заворушеннях нібито брали участь чинні військовослужбовці та резервісти.

Moments ago, I spoke with Secretary of the Army Ryan McCarthy about the military response to the January 6 Capitol attack and ongoing security measures.



Here are the notes from my call: pic.twitter.com/WB155iJoJn