У США арештували учасників штурму Капітолію, у тому числі "шамана" QAnon з рогами

У США взяли під варту ще кількох учасників штурму Капітолію, у тому числі Джейкоба Ентоні Ченслі, який називає себе шаманом QAnon, безглуздої теорії змови.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Фотографія Ченслі, який прорвався до Конгресу з розфарбованим обличчям, хутряною шапкою і з рогами, облетіла світові ЗМІ.

У заяві федерального прокурора Вашингтона йдеться, що Ченслі ніс із собою спис приблизно 6 футів в довжину з американським прапором, прив'язаним трохи нижче від леза. Він взятий під варту за звинуваченнями, які включають насильницьке проникнення і хуліганство.

Поліція також затримала чоловіка з Флориди, який був сфотографований з кафедрою спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. 36-річний Адам Джонсон обвинувачується серед іншого у розкраданні державного майна та насильницькому проникненні.

Також серед обвинувачуваних є законодавець із Західної Вірджинії Деррік Еванс. Стверджується, що він опублікував в інтернеті відео, на якому він стоїть біля будівлі з прихильниками Трампа, а потім входить всередину.

Більше десятка осіб були звинувачені у зв’язку зі штурмом Капітолію. Серед них чоловік з Алабами, якого нібито виявили поруч з заворушеннями з 11 коктейлями Молотова.

Нагадаємо, низка осіб, опізнаних серед прихильників Трампа, які штурмували Капітолій, після цього втратили роботу.

Детальніше про інші зміни, які сталися після штурму парламенту США прибічниками Трампа, читайте в статті Трамп проти всіх: як напад на Капітолій може змінити США.

Серед нападників була значна кількість прибічників теорії змови QAnon. Про це – у статті "Педофіли проти Трампа: як безглузда теорія змови підштовхнула до штурму парламенту США"