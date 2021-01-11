У Франції суд помилково оголосив жінку мертвою: вона 3 роки намагається довести, що жива

58-річна француженка, яку оголосили мертвою в судовому спорі з колишньою співробітницею, в понеділок звертається до суду в місті Ліон, щоб спробувати довести своє існування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Жанна Пушен намагається довести, що вона жива, відтоді, як суд із трудових спорів, нібито діючи на підставі інформації, наданої колишньою співробітницею клінінгової компанії Pouchain, в листопаді 2017 року визнав її мертвою.

Постанова, яка завершила судовий процес про незаконне звільнення, що тривав майже два десятиліття, перевернула життя Пушен з ніг на голову.

Стерта з офіційних документів, вона втратила своє посвідчення особи, водійські права, банківський рахунок і медичну страховку.

Вона звинувачує свою колишню співробітницю у фабрикування її смерті, щоб спробувати домогтися відшкодування збитків від її спадкоємців - чоловіка і сина - після двох невдалих спроб подати в суд на саму Пушен.

"Це божевільна історія. Позивач стверджував, що пані Пушен мертва, не надавши ніяких доказів, і все їй повірили. Ніхто не перевіряв", - сказав адвокат Сільвен Корме.

Жінка подала позов проти Пушен після того, як втратила роботу в клінінговій компанії Pouchain, коли та втратила великий контракт в 2000 році.

У 2004 році суд із трудових спорів зобов'язав Пушен виплатити жінці понад 14 000 євро компенсації, але оскільки справа була порушена проти компанії, а не самої Пушен, рішення так і не було виконано.

У 2009 році жінка подала позов вже безпосередньо проти Пушен, але ця справа була відхилена. Однак, її відновили в 2016 році в апеляційному суді, який, вважаючи Пушен мертвою, наказав її чоловіку і сину відшкодувати збитки.

Адвокат колишньої співробітниці Пушен заявив, що вона прикинулася мертвою, щоб уникнути судового розгляду, наприклад, відмовившись відповідати на кореспонденцію.

Пушен, яка домагається визнання судом заяви про її смерті фальшивкою, відкинула ці звинувачення.

Вона описала своє життя як таке, що знаходиться в підвішеному стані. "Державні органи говорять мені, що я більше не мертва, але я ще й не жива. Я в процесі!" - сказала вона.