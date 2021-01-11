Во Франции суд ошибочно объявил женщину мертвой: она три года пытается доказать, что жива

58-летняя француженка, которую объявили мертвой в судебном споре с бывшей сотрудницей, в понедельник обращается в суд в городе Лион, чтобы попытаться доказать свое существование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Жанна Пушен пытается доказать, что она жива, с тех пор, как суд по трудовым спорам, якобы действуя на основании информации, предоставленной бывшей сотрудницей клининговой компании Pouchain, в ноябре 2017 году признал ее мертвой.

Постановление, завершившее судебный процесс о незаконном увольнении, длившийся почти два десятилетия, перевернул жизнь Пушен с ног на голову.

Стертая из официальных документов, она утратила свое удостоверение личности, водительские права, банковский счет и медицинскую страховку.

Пушен обвиняет свою бывшую сотрудницу в фабрикации ее смерти, чтобы попытаться добиться возмещения ущерба от ее наследников - мужа и сына - после двух неудачных попыток подать в суд на саму Пушен.

"Это безумная история. Истец утверждал, что госпожа Пушен мертва, не предоставив никаких доказательств, и все ей поверили. Никто не проверял", - сказал адвокат Сильвен Корме.

Женщина подала иск против Пушен после того, как потеряла работу в клининговой компании Pouchain, когда та потеряла крупный контракт в 2000 году.

В 2004 году суд по трудовым спорам обязал Пушен выплатить женщине более 14 000 евро компенсации, но поскольку дело было возбуждено против компании, а не самой Пушен, решение так и не было выполнено.

В 2009 году женщина подала иск уже непосредственно против Пушен, но это дело было отклонено. Однако его возобновили в 2016 году в апелляционном суде, который, считая Пушен мертвой, приказал ее мужу и сыну возместить убытки.

Адвокат бывшей сотрудницы Пушен заявил, что она притворилась мертвой, чтобы избежать судебного разбирательства, например, отказавшись отвечать на корреспонденцию.

Пушен, которая добивается признания судом заявления о его смерти фальшивкой, отвергла эти обвинения.

Она описала свою жизнь как находящуюся в подвешенном состоянии. "Государственные органы говорят мне, что я больше не мертва, но я еще и не жива. Я в процессе!" - сказала она.