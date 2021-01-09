Греція зробила крок до розширення територіальних вод на захід

Консервативний уряд Греції вніс на розгляд парламенту законопроєкт про продовження західної межі своїх територіальних вод в Іонічному морі до 12 морських миль після переговорів із сусідами Італією та Албанією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Законопроєкт, поданий пізно в п’ятницю, розширює західні територіальні води з шести морських миль. Це не вплине на води в Егейському морі біля південного та східного узбережжя Греції, де Афіни ведуть суперечки зі своїм союзником по НАТО Туреччиною щодо морських кордонів.

Греція та Італія вже підписали угоду про морські кордони, що створюють ексклюзивну економічну зону в Іонічному морі, тоді як Афіни та Тирана ще не узгодили всі деталі свого морського кордону та передали це питання до Міжнародного суду.

"Цей законопроєкт підтверджує стратегію Греції щодо пошуку домовленостей із сусідніми країнами, яка завжди базується на міжнародному праві та сприяє безпеці та процвітанню в регіоні", - заявив у суботу міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас.

У законопроєкті, який, як очікується, буде проголосований пізніше цього місяця, Греція зазначає, що відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року вона зберігає право здійснювати свої права в інших частинах своєї території.

Дендіас сказав, що це історичний момент для Греції.

Туреччина попередила, що подібний крок Афін на сході буде "casus belli" або приводом для війни.

З минулого року напруженість між країнами загострилася щодо енергетичних ресурсів у східному Середземномор'ї.