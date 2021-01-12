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У Швеції зростає підтримка потенційного членства у НАТО

Вівторок, 12 січня 2021, 13:03

Підтримка можливого членства Швеції в НАТО зростає, причому кількість шведів, які підтримують цю ідею, майже дорівнює тим, хто проти неї.

Про це свідчать результати опитування газети Dagens Nyheter, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Згідно з опитуванням, 33% респондентів висловилися за подання заявки на вступ до НАТО, тоді як 35% опитаних виступили проти, і приблизно стільки ж не мають певної думки з цього приводу.

Для порівняння, 50% були проти надсилання заявки на вступ до НАТО лише п’ять років тому, згідно з аналогічним щорічним опитуванням, проведеним протягом останніх семи років. За цей час опір членству постійно зменшувався.

Нинішня більшість у парламенті Швеції має намір зберегти можливість подати заявку на членство в НАТО.

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде особливо критикувала цей так званий "варіант НАТО". За словами Лінде, такий варіант не відповідає інтересам Швеції і вже викликав сумніви щодо безпеки та зовнішньої політики країни.

Лінде підкреслила, що НАТО буде близьким партнером у майбутньому, однак Швеція збереже свою позаблокову військову політику.

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